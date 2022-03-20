/Анонс событий/

Депутат Госдумы Иван Демченко: увеличение выплат по решению Президента - мера поддержки, необходимая для многих категорий граждан...

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время увеличат социальные выплаты, пенсии и прожиточный минимум. Своевременное решение принято в рамках новой конституционной нормы в целях поддержки тех, кто в силу обстоятельств может остаться без средств.

 ?  Увеличение размеров выплат стабилизирует положение, вызванное санкциями, применяемыми к нашему государству. Президент действует на опережение, внося предложение увеличить выплаты. Эти меры важны для многих категорий граждан и предотвратят социальную нестабильность. Уверен, во взаимодействии всех ведомств будет выполнены задачи, принятие которых нужно  в это сложное время, - прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко

Просмотров: 248 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Добавить комментарий

Последние новости

Анапа готовится к новому летнему сезону

Депутат Иван Демченко встретился с учениками школы 24 в поселке Уташ

Депутат Госдумы Иван Демченко 15 марта провел  свой рабочий день в городе-курорте Анапа

Иван Демченко: действовать на упреждение ситуации!

Депутат Госдумы Иван Демченко: Крымская весна - символ, объединивший нас восемь лет назад...