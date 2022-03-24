Приглашаем вас 26 марта на благотворительный гастро-ужин на презентацию меню континента Южной Америки в ТАВЕРНЕ «VASCO DA GAMA»

/Анонс событий/

Гастро-ужин с презентацией меню каждого континента проводится только один раз и не повторяется. Забронируйте себе билет в Южную Америку!

Приглашаем вас 26 марта на благотворительный гастро-ужин, на котором состоится презентация меню континента Южной Америки. Часть суммы с продажи билетов будет направлено на нужды центра «Радость жизнь».

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В программе мероприятия - танцевальные карнавальные номера, латиноамериканский вокал, презентация блюд и напитков нового меню, мастер-класс от шеф-повара, диджейские сэты и многое другое.

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Чтобы купить билет звоните:

8-928-411-00-20

По промокоду «2ГИС» действует скидка 10% на билет.

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Мы находимся:

г. Новороссийск, набережная им. Адмирала Серебрякова, 7а

(Форумная площадь)