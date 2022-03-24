/Анонс событий/
Приглашаем вас 26 марта на благотворительный гастро-ужин, на котором состоится презентация меню континента Южной Америки. Часть суммы с продажи билетов будет направлено на нужды центра «Радость жизнь».
Приглашаем вас 26 марта на благотворительный гастро-ужин на презентацию меню континента Южной Америки в ТАВЕРНЕ «VASCO DA GAMA»
Гастро-ужин с презентацией меню каждого континента проводится только один раз и не повторяется. Забронируйте себе билет в Южную Америку!
Приглашаем вас 26 марта на благотворительный гастро-ужин, на котором состоится презентация меню континента Южной Америки. Часть суммы с продажи билетов будет направлено на нужды центра «Радость жизнь».
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В программе мероприятия - танцевальные карнавальные номера, латиноамериканский вокал, презентация блюд и напитков нового меню, мастер-класс от шеф-повара, диджейские сэты и многое другое.
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Чтобы купить билет звоните:
8-928-411-00-20
По промокоду «2ГИС» действует скидка 10% на билет.
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Мы находимся:
г. Новороссийск, набережная им. Адмирала Серебрякова, 7а
(Форумная площадь)
Категория: Новости / Анонс событий