Почему Запад бесится?

Главное, чего не ожидал и не смог предугадать Запад – это какое-то невиданное сплочение россиян, которое означает полный провал информационной войны против России.

Не помогли ни фейковые атаки, ни массовое за пугивание, ни снафф-видео, ни санкции вместе с закрытием западных компаний, ни тем более слёзы стыдящихся звёзд и очередное предательство оппозиции. Не получился информационный блицкриг, на который явно рассчитывали заранее подготовленные диванные войска Украины и их партнёры в Прибалтике и Польше. На всё – обратный эффект, рост одобрения операции, рост рейтинга Президента. И даже уровень оптимизма взлетел, что вообще никак не укладывается в головы западных технологов – просто потому, что судят они всегда по себе. Помните тот вопрос Путину: что Запад не может понять о России? Да ничего не может.

Логика Запада проста: мы ударим по кошельку народа, народ ударит по власти. Собственно, так и произошло, только не с народом России. Забастовки, недовольство, жалобы на обнищание, падение рейтингов – всё это там, у них. У нас – оптимизм, поддержка, «давай, до свидания!», игнор призывов на митинги и даже какой-то азарт от преодоления санкций и новых задач, возникших перед страной. А ещё – тотальное недоверие к Западу с его СМИ, Ютубами и соцсетями.

Вот и бесятся. Вот и начинают писать в своих «новых газетах» о генетическом сбое россиян и даже изучать сей загадочный геном в своих биолабораториях. Вот и объявляют всех русских (они же и лакцы, и дагестанцы, и татары, и осетины) злом по рождению, которое нужно немедленно отменить, а желательно, как пел Шнур, «сжечь в печи». Русские в ответ посмеиваются и ещё больше объединяются.

Всё ж таки, чтобы работать на российскую аудиторию в широком масштабе, нужно чётко понимать и тонко чувствовать весь народ. Это в самой-то России дано единицам, а уж на Западе с Украиной – так вообще никому.