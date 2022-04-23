WhatsApp работает над новой функцией, направленной на защиту приватности пользователей

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Популярный сервис обмена сообщениями WhatsApp планирует расширить функционал своего приложения, добавив опцию, которая повысит уровень приватности пользователей.

Любой сможет в несколько нажатий скрыть от отдельно заданных юзеров информацию о вашем последнем входе в мессенджер.

На данный момент WhatsApp имеет несколько настроек приватности, однако они работают немного иначе. Пользователь может выбрать лишь такие варианты:

показывать свой статус последнего визита для всех юзеров;

показывать его лишь для списка своих контактов;

спрятать свое последнее посещение от всех полностью.

Когда будет введена представленная функция, любой пользователь мессенджера сможет спрятать информацию о своем посещении WhatsApp уже от конкретных контактов, расположенных в вашем списке. Интересно и то, что появиться дополнительно возможность скрыть от отдельно взятых контактов и любые другие данные, вроде сведений своего профиля, фото и так далее.

Достаточно удобный функционал, особенно когда засиделся до утра на Ред стар покер за игрой в онлайн покер, параллельно переписываясь с друзьями и не хочешь чтобы кто-то знал что ты не спишь но ночам по какой-то причине. Жена, к примеру, точно не рада будет узнать, что она попала под такой фильтр от своего мужа, но вот скрыть свое пребывание от кого-нибудь другого вполне неплохая идея.

Дополнительные особенности новой функции

Важно отметить, что в том случае если юзер активирует функцию для своего аккаунта, то последние визиты тех контактов, которые он выбрал, он также не сможет видеть. При этом данные профиля и его фото все еще останутся видимыми.

На данный момент новая функция находится в режиме бета-тестирования и доступна лишь для отдельной категории пользователей мессенджера. Когда именно она будет официально добавлена для всех пользователей сервиса не уточняется.

Мессенджер развивается и становится лучше

Последнее время стало заметно, что руководство WhatsApp существенно изменило свой подход к ведению дел и куда более активно начинает работать в направлении модернизации и улучшении приложения. На регулярной основе мессенджер пополняется новыми и действительно полезными функциями, к тому же еще больше функций находятся в разработке и проходят стадию тестирования. Определенно такой серьезный конкурент на рынке как Telegram повлиял на ситуацию и вынудил WhatsApp принять серьезные меры, чтобы удерживать лидерство в будущем.

Кстати, совсем недавно стало известно и о еще одной полезной функции мессенджера – это создание сообществ. Можно будет объединять несколько разных групп в одно целое и более эффективно управлять ими. Подобное нововведение станет полезным, как для всех участников групп, так и администраторов.