С 1 по 10 мая назначаются дополнительные пригородные поезда

/Анонс событий/

Для удобства и комфортных путешествий в период праздников по маршруту Анапа – Керчь - Анапа назначены дополнительные пригородные поезда № 6805/6806 и № 6807/6808, которые будут курсировать с 1 по 10 мая.

Суммарно, ежедневно будут курсировать 3 пары отправляющихся/прибывающих как с вокзала г. Керчь, так и со станции Керчь - Южная Новый парк.

Расписание пригородных поездов:

- № 6805/6806 отправляется со станции Анапа в 12:30 прибывает на станцию Керчь в 14:38;

- № 6807/6808 отправляется со станции Керчь в 14:40 прибывает на станцию Анапа в 16:47;

- № 6801/6802 отправляется со станции Керчь - Южная Новый парк в 6:45 прибывает на станцию Анапа в 8:37;

- № 6803/6804 отправляется со станции Анапа в 9:18 прибывает на станцию Керчь - Южная Новый парк в 11:08;

- № 6809/6810 отправляется со станции Керчь - Южная Новый парк в 19:16 прибывает на станцию Анапа в 21:08;

- № 6811/6812 отправляется со станции Анапа в 19:55 прибывает на станцию Керчь-Южная Новый парк в 21:46.

Путешествие в комфортабельных поездах от Анапы до Керчи займёт не более 2 часов, а за 4 часа можно добраться до Феодосии.

Также для удобства пассажиров оператор пригородного сообщения ЮППК и оператор пассажирских перевозок поездов дальнего следования компания «Гранд Сервис Экспресс» предусмотрели возможность стыковки расписания и более продолжительных стоянок. Так, например, на станции Владиславовка пассажиры «Таврии» могут пересесть на пригородный поезд, отправляющийся в Феодосию. А с железнодорожного вокзала г. Симферополя каждый путешественник может отправиться город-герой Севастополь или в гостеприимный курортный город Евпаторию.

Подвижной состав ЮППК — это современные электропоезда ирельсовые автобусы. Все вагоны оснащены системами климат-контроля и биотуалетами.