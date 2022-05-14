В Абрау-Дюрсо стартует сезон бесплатных концертов и танцевальных мастер-классов
Следующие выходные в Абрау-Дюрсо обещают быть активными! Зажжем вместе!
На территории курорта открывается сезон концертов и танцев под открытым небом.
Гости смогут бесплатно посетить выступления лучших кавер-групп ЮФО, мастер-классы по сальсе, бачате, кизомбе, а также поучаствовать в танцевальной фитнес-программе Zumba.
Начинаем 21 и 22 мая 2022 года!
21 мая
18.00
ZUMBA — танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов.
Место: Арт-парк Абрау-Дюрсо, Большой шатер
19.00
Концерт кавер-группы «Бабушкин кавёр»
Место: Площадь Александра II
22 мая
«Танцплощадка в Абрау-Дюрсо»: Сальса, Бачата, Кизомба
Место: Арт-парк Абрау-Дюрсо, Большой шатер
Силакова Виктория, специалист по связям с общественностью Центра туризма «Абрау-Дюрсо»
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