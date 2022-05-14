В Абрау-Дюрсо стартует сезон бесплатных концертов и танцевальных мастер-классов

/Анонс событий/

Следующие выходные в Абрау-Дюрсо обещают быть активными! Зажжем вместе!

На территории курорта открывается сезон концертов и танцев под открытым небом.

Гости смогут бесплатно посетить выступления лучших кавер-групп ЮФО, мастер-классы по сальсе, бачате, кизомбе, а также поучаствовать в танцевальной фитнес-программе Zumba.

Начинаем 21 и 22 мая 2022 года!

21 мая

18.00

ZUMBA — танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов.

Место: Арт-парк Абрау-Дюрсо, Большой шатер

19.00

Концерт кавер-группы «Бабушкин кавёр»

Место: Площадь Александра II

22 мая

«Танцплощадка в Абрау-Дюрсо»: Сальса, Бачата, Кизомба

Место: Арт-парк Абрау-Дюрсо, Большой шатер

Силакова Виктория, специалист по связям с общественностью Центра туризма «Абрау-Дюрсо»