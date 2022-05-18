Для школьников России пройдет открытый урок к 100-летию пионерии

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19 мая в 12:00 по московскому времени на информационных площадках Министерства просвещения РФ и Института воспитания РАО состоится эфир нового Всероссийского открытого урока «Будь готов!». Урок посвятят 100-летию Всесоюзной пионерской организации и Дню детских общественных объединений.

Ведущие урока София Хоменко и активист Российского движения школьников Арсений Чокуа вспомнят историю Всесоюзной детской организации и посетят памятные места, ставшие отправной точкой для общественных объединений, существующих в России сегодня. Зрители узнают, как строилась пионерия ровно 100 лет назад, и шаг за шагом пройдут по ключевым точкам развития пионерского движения. Во время урока расскажут и о сегодняшних возможностях для всестороннего развития школьников в общественных организациях, например, таких как «Юнармия» и «Российское движение школьников».

Гостем выпуска станет Елена Мельвиль. Она является директором образовательного комплекса «Воробьевы горы», крупнейшей государственной многопрофильной школы в системе дополнительного образования города Москвы, также известного как «Московский Дворец Пионеров». Сегодня здесь, в лабораториях, студиях, художественных и технических мастерских, спортивных школах и секциях, занимаются порядка 25 тысяч детей от 6 до 18 лет, а примерно столетие назад это место одним из первых стало лабораторией с целью воспитания культурного поколения.

В ходе урока из Всероссийского детского центра «Артек» специальный корреспондент Открытых уроков расскажет, чем пионеры занимались в лагерях, и почему главным результатом смены у детей был набор в весе.

Смотрите Открытый урок «Будь готов!» в прямом эфире на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания РАО, Министерства просвещения РФ во ВКонтакт.

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Организатором проекта выступает Институт воспитания РАО при поддержке Министерства просвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Источник: Пресс-служба Института воспитания РАО: