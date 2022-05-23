24 мая, в День славянской письменности и культуры в Славянске-на-Кубани пройдет Крестный ход

/Анонс событий/

Ход начнётся в 15.00 от Свято-Успенского храма. Колонна будет двигаться по улице Запорожской, затем по улице Школьной к Театральной площади.

В 15.40 на площади состоится молебен в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Также на Театральной площади развернётся выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Завершится мероприятие концертной программой.

Впервые в России на государственном уровне этот день отметили в 1863 году, в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием. В том же году был принят Указ о праздновании Дня памяти святых – это 24 мая по новому стилю. Праздник был возрожден в 1986 году, а в 1991 году он получил статус государственного.