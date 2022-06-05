ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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В Краснодарском крае ведется набор кандидатов (мужчин, женщин) для прохождения военной службы по контракту в пограничных органах.

В приоритетном порядке рассматриваются мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие военную службу по призыву, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов), а также соответствующие медицинским и профессионально-психологическим требованиям. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется на базе среднего общего или среднего профессионального образования.

В настоящее время минимальное денежное довольствие военнослужащих пограничных органов составляет от 38 тысяч рублей в месяц, отпуск от 30 суток без учета времени на проезд к месту его проведения, бесплатное медицинское и льготное санаторно-курортное обслуживание, участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, которое предполагает приобретение жилья без вложения личных денежных средств в любом регионе Российской Федерации.

Более подробную информацию об условиях приема на военную службу по контракту можно получить:

город Краснодар, по телефонам: 8-(861)-219-90-63, 8-(861)-219-90-23;

город Сочи, по телефону: 8-(862)-266-88-76;

город Новороссийск, по телефону: 8-(8617)-60-83-42;

город Ейск, по телефону: 8-(86132)-70-487;

город Темрюк, по телефону: 8-(86148)-69-924.

Источник: ногпресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю