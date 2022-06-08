Абитуриенты КГИК смогут подать документы через портал "Госуслуги"

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В Краснодарском государственном институте культуры с 18 июня стартует приемная кампания. Для абитуриентов КГИК с 1 июня доступен многоканальный телефон: 8 (800) 350-61-05. В этом году поступающие также смогут подать документы через портал "Госуслуги".

В эту приемную кампанию в институте культуры будут представлены новые современные профили.

По направлению "Социально-культурная деятельность" добавился набор на "Управление в креативных индустриях", "Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ".

По направлению "Библиотечно-информационная деятельность" открыт прием на "Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем", "Информационно-аналитическая деятельность библиотек".

По направлению "Документоведение и архивоведение" добавился профиль "Цифровая деятельность в документоведении и архивоведении".

А по направлению "Дизайн" – "Диджитал-дизайн".

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры