Законопроект о создании отечественного магазина приложений внесен в Госдуму
Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о создании отечественного магазина приложений. Цель законопроекта — отрегулировать создание российского магазина приложений.
Перечень приложений, которые должны быть загружены в магазин, определяет Минцифры России.
Магазин мобильных приложений создается российским оператором социальной сети, который определяется Правительством, по правилам и принципам, которые утверждаются Минцифры России. Но список приложений не ограничивается только обязательными.
Предыстория
Премьер-министр России Михаил Мишустин в конце апреля этого года поручил Минцифры России до 1 июня завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств.
13 мая Минцифры России внесен в Правительство России проект федерального закона об отечественном магазине приложений.
Почему принято такое решение?
Российских граждан нужно обеспечить привычными интернет-сервисами, поэтому принято решение создать отечественный конкурентоспособный магазин приложений, который будет предустанавливаться на гаджеты (мобильные телефоны, планшеты и др), реализуемые в России.
Меморандум
Для подготовки отечественного магазина приложений Минцифры России в мае 2022 года провело ряд рабочих встреч с участием крупнейших ИТ-компаний России.
По результатам встреч подписан Меморандум, участники которого:
- будут осуществлять взаимную экспертную поддержку;
- размещать свои приложения в отечественном приложении;
- предоставлять для его развития собственные технологии и сервисы и так далее.
Функцию оператора осуществляет компания VK.
Основные принципы работы магазина определены в Меморандуме, подписанном в том числе VK, Яндекс, Сбер, Ростелеком, Тинькофф, Avito, HH, Ozon, Wildberries, Газпром Медиа.
Бета-версия
VK и другие ИТ-компании при поддержке Минцифры запустили 25 мая бета-версию российского магазина приложений, который назвали RuStore.
Как работает RuStore
- на мобильных устройствах с операционной системой Android;
- скачать магазин можно на официальной странице rustore.ru;
- для разработчиков открыт личный кабинет для загрузки приложений;
- поддержка доступна 24/7.
Источник: телеграм-канал "Минцифры России"
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