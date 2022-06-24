Законопроект о создании отечественного магазина приложений внесен в Госдуму

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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о создании отечественного магазина приложений. Цель законопроекта — отрегулировать создание российского магазина приложений.

Перечень приложений, которые должны быть загружены в магазин, определяет Минцифры России.

Магазин мобильных приложений создается российским оператором социальной сети, который определяется Правительством, по правилам и принципам, которые утверждаются Минцифры России. Но список приложений не ограничивается только обязательными.

Предыстория

Премьер-министр России Михаил Мишустин в конце апреля этого года поручил Минцифры России до 1 июня завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств.

13 мая Минцифры России внесен в Правительство России проект федерального закона об отечественном магазине приложений.

Почему принято такое решение?

Российских граждан нужно обеспечить привычными интернет-сервисами, поэтому принято решение создать отечественный конкурентоспособный магазин приложений, который будет предустанавливаться на гаджеты (мобильные телефоны, планшеты и др), реализуемые в России.

Меморандум

Для подготовки отечественного магазина приложений Минцифры России в мае 2022 года провело ряд рабочих встреч с участием крупнейших ИТ-компаний России.

По результатам встреч подписан Меморандум, участники которого:

будут осуществлять взаимную экспертную поддержку;

размещать свои приложения в отечественном приложении;

предоставлять для его развития собственные технологии и сервисы и так далее.

Функцию оператора осуществляет компания VK.

Основные принципы работы магазина определены в Меморандуме, подписанном в том числе VK, Яндекс, Сбер, Ростелеком, Тинькофф, Avito, HH, Ozon, Wildberries, Газпром Медиа.

Бета-версия

VK и другие ИТ-компании при поддержке Минцифры запустили 25 мая бета-версию российского магазина приложений, который назвали RuStore.

Как работает RuStore

на мобильных устройствах с операционной системой Android;

скачать магазин можно на официальной странице rustore.ru;

для разработчиков открыт личный кабинет для загрузки приложений;

поддержка доступна 24/7.

Источник: телеграм-канал "Минцифры России"