/Анонс событий/

Награда нашла героя!

Заместитель главы администрации Новороссийска Татьяна Воронина в соцсетях сообщила о своём награждении 29 июня.

Мероприятие прошло в кабинете администрации города-героя, но на официальном сайте властей такой новости не появилось.

Какая награда? За какие заслуги? Тайна покрытая мраком…

Одни эксперты считают, что новый глава Новороссийска оценил высокий профессионализм чиновницы. И это стало причиной подписания наградных документов.

Другие предполагают, что это откупные перед увольнением.

А Вы как думаете?.. Покупаем попкорн.

Просмотров: 89 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Добавить комментарий

Последние новости

Награда нашла героя!

Русфонд просит помощи для девочки из Анапы

"Поиск Родины": повар оценил "русский салат" на саммите НАТО

В школах введут новую программу воспитания детей

"Категорически запрещено". Кому нельзя есть ранние арбузы