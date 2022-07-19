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Тренеры и инструкторы смогут пройти переобучение

Для этого в России разработано множество программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, действующих в рамках проекта «Спорт – норма жизни».
В 2022 году переподготовку пройдут 17 тысяч спортивных специалистов, 8,5 тысяч из них уже завершили свое обучение. 
Депутат Госдумы Иван Демченко напомнил, что 2023 год был объявлен указом президента Владимира Путина Годом педагога и наставника. По его словам, спортивных специалистов нужно поддерживать на всех уровнях, чтобы создать нормальную функционирующую базу специалистов, продвигающих спорт и здоровый образ жизни.
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Категория: Новости / Анонс событий

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