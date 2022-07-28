Депутат Госдумы Иван Демченко: граждане, чьи дома пострадали в результатах ЧС, получат от государства 100% компенсации на капремонт поврежденных помещений или выплаты на новое жилье

/Анонс событий/

Также увеличен размер компенсаций на восстановление домов, поврежденных в результате ЧС. На восстановление 1 кв. м будет выделяться не 6 тыс., а 7 тыс. рублей.

Депутат Госдумы Иван Демченко также рассказал о том, что параметры софинансирования будут рассчитаны в зависимости от того, какой характер носит ЧС. Если дома пострадали в результате ЧС федерального или межрегионального характера, государство на 100% компенсирует капремонт поврежденных помещений или предоставит выплаты на строительство или приобретение нового жилья.

Если ЧС регионального уровня, то расчет будет из финансовой обеспеченности региона.