/Анонс событий/

Депутат Госдумы Иван Демченко: Новый законопроект от «Единой России» значительно ускорит темпы цифровизации

Партия «Единая Россия» внесла законопроект о муниципально-частном партнерстве для создания «умных» городов и сел. Такая мера позволит местным властям более эффектно реализовывать общественно-значимые проекты с помощью интернет-технологий.

Например, Wi-Fi в общественных местах, программные комплексы для безопасности во дворах, системы онлайн-голосования по вопросам благоустройства и многое другое. 
- Законопроект позволит значительно ускорить темпы цифровизации. Автономные процессы все плотнее входят в нашу обыденную жизнь. Муниципально-частное партнерство предоставит возможность развития даже самым отдаленным городам, у которых не хватает средств на комплексное развитие, - прокомментировал Иван Иванович. 
Законопроект разработан под руководством первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета Андрея Турчака на площадке Совета по развитию цифровой экономики при СФ.
Просмотров: 41 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Добавить комментарий

Последние новости

В День Крещения Руси Патриарх России Кирилл встретился с детьми освобожденных территорий Украины и ЛНР

Депутат Госдумы Иван Демченко: В сложное для страны время политики должны уметь объединяться…

Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил своих земляков с Днем Военно-Морского флота!

Депутат Госдумы Иван Демченко: Новый законопроект от «Единой России» значительно ускорит темпы цифровизации

Депутат Госдумы Иван Демченко: помогать всем миром - наша традиция