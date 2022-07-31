Депутат Госдумы Иван Демченко: Новый законопроект от «Единой России» значительно ускорит темпы цифровизации

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Партия «Единая Россия» внесла законопроект о муниципально-частном партнерстве для создания «умных» городов и сел. Такая мера позволит местным властям более эффектно реализовывать общественно-значимые проекты с помощью интернет-технологий.

Например, Wi-Fi в общественных местах, программные комплексы для безопасности во дворах, системы онлайн-голосования по вопросам благоустройства и многое другое.

- Законопроект позволит значительно ускорить темпы цифровизации. Автономные процессы все плотнее входят в нашу обыденную жизнь. Муниципально-частное партнерство предоставит возможность развития даже самым отдаленным городам, у которых не хватает средств на комплексное развитие, - прокомментировал Иван Иванович.

Законопроект разработан под руководством первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета Андрея Турчака на площадке Совета по развитию цифровой экономики при СФ.