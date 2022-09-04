Депутат Госдумы Иван Демченко дал напутствие первоклассникам

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Депутат Госдумы Иван Демченко посетил первый урок в 1 «Г» классе в школе 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана. В новом учебном году первый звонок прозвенел для учеников пяти первых классов.

? Для каждого из вас сегодня началась новая интересная жизнь — школьная пора. Мудрые учителя помогут вам получить знания, а друзья всегда поддержат. Самое главное — хранить наши добрые кубанские традиции, быть вежливыми и всегда приходить на помощь тем, кто в этом нуждается, — отметил в своем поздравлении Иван Иванович.