Депутат Госдумы Иван Демченко: жители Кубани выберут команду депутатов региона...
9, 10 и 11 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края.
Также в муниципалитетах проходят избирательные кампании глав поселений. Как сообщил депутат Госдумы Иван Демченко, в Темрюкском районе, входящем в его избирательный округ, будут работать 54 участковых избирательных комиссий. Жители Ахтанизовского и Новотаманского сельских поселений изберут глав поселений.
В рамках региональной недели проведён объезд помещений для голосования.
По поручению Ивана Ивановича усилен контроль безопасности силами сотрудников полиции и казаков.
- Выборная кампания важна для формирования команды Краснодарского края. Выразить свою гражданскую позицию сможет каждый житель Кубани, - прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко.
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