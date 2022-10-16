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Депутат Госдумы Иван Демченко: создать максимально комфортные условия для соотечественников - наш гражданский долг…
На железнодорожный вокзал «Анапа» прибывают поезда, доставляющие жителей из Херсонской области.
Среди прибывших много детей, в том числе – из детских домов.
Пассажиров встречают и сопровождают сотрудники МЧС и мэрии, волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
В эту работу оперативно включились добровольцы Анапы. Помогают с регистрацией и сопровождают в пункты назначения.
- Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что оказывать помощь соотечественникам необходимо оперативно, вникая в проблемы людей.
Жителей Херсонской области размещают в санаториях города-курорта и обеспечивают всем необходимым на время пребывания.
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