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Депутат Госдумы Иван Демченко: создать максимально комфортные условия для соотечественников - наш гражданский долг…

На железнодорожный вокзал «Анапа» прибывают поезда, доставляющие жителей из Херсонской области. 

Среди прибывших много детей, в том числе – из детских домов.

Пассажиров встречают и сопровождают сотрудники МЧС и мэрии, волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В эту работу оперативно включились добровольцы Анапы. Помогают с регистрацией и сопровождают в пункты назначения. 

- Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что оказывать помощь соотечественникам необходимо оперативно, вникая в проблемы людей.

Жителей Херсонской области размещают в санаториях города-курорта и обеспечивают всем необходимым на время пребывания.

#ГосДума #командаДемченко

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Категория: Новости / Анонс событий

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