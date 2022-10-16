Депутат Госдумы Иван Демченко: создать максимально комфортные условия для соотечественников - наш гражданский долг…

/Анонс событий/

На железнодорожный вокзал «Анапа» прибывают поезда, доставляющие жителей из Херсонской области.

Среди прибывших много детей, в том числе – из детских домов.

Пассажиров встречают и сопровождают сотрудники МЧС и мэрии, волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В эту работу оперативно включились добровольцы Анапы. Помогают с регистрацией и сопровождают в пункты назначения.

- Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что оказывать помощь соотечественникам необходимо оперативно, вникая в проблемы людей.

Жителей Херсонской области размещают в санаториях города-курорта и обеспечивают всем необходимым на время пребывания.

#ГосДума #командаДемченко