Пришла пора предпринимателям оплатить налоги по упрощенной системе налогообложения за 2021 год
Крайним сроком станет 30 ноября этого года. Заплатить можно частями, по одной шестой платежа ежемесячно до полной выплаты суммы налога. При этом важно, что для ряда компаний действуют отсрочки. В частности, мера распространяется на производства, занимающиеся пищевыми продуктами, текстилем и одеждой, а также рядом других необходимых вещей.
- Как объяснил депутат Госдумы Иван Демченко, такие меры поддержки значительно облегчат работу производителям, будут мотивировать расширять производства и увеличивать объемы выпускаемой продукции. Более того, это лишь одна из мер, при том, что государство длительное время продолжает политику, направленную на развитие индивидуальных предпринимателей.
Парламентарий акцентирует, что власти продолжают оставаться в диалоге с бизнесом и делают все, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия.
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