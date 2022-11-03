Пришла пора предпринимателям оплатить налоги по упрощенной системе налогообложения за 2021 год

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Крайним сроком станет 30 ноября этого года. Заплатить можно частями, по одной шестой платежа ежемесячно до полной выплаты суммы налога. При этом важно, что для ряда компаний действуют отсрочки. В частности, мера распространяется на производства, занимающиеся пищевыми продуктами, текстилем и одеждой, а также рядом других необходимых вещей.

- Как объяснил депутат Госдумы Иван Демченко, такие меры поддержки значительно облегчат работу производителям, будут мотивировать расширять производства и увеличивать объемы выпускаемой продукции. Более того, это лишь одна из мер, при том, что государство длительное время продолжает политику, направленную на развитие индивидуальных предпринимателей.

Парламентарий акцентирует, что власти продолжают оставаться в диалоге с бизнесом и делают все, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия.