Конкурс «Большие вызовы» в «Сириусе» в 2022 году пройдет в международном формате

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Конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», который проводит Образовательный центр «Сириус», впервые пройдет в международном формате. Ранее конкурс проектов был доступен только учащимся российских школ.

Теперь принять участие в нем, помимо школьников 7-11-х классов из субъектов Российской Федерации, смогут и их сверстники из стран СНГ.

«Конкурс проектов “Большие вызовы” на протяжении семи лет дает возможность детям из всех регионов России включиться в проектную деятельность, применить свои знания и талант на практике и предложить ответы на большие вызовы. При этом уникальная среда “Сириуса”, его педагоги, эксперты и партнеры привлекают не только российских школьников. Мы видим запрос на наши программы и проекты, в том числе за пределами нашей страны – это страны СНГ, которые хотят работать с одаренными детьми по лучшим мировым методикам. В этом году мы дадим такую возможность детям из этих стран. Они смогут принять участие в конкурсе, познакомиться с нашими экспертами и реализовать свой собственный проект», – сказала руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Сириус» предлагает участникам оформить свои разработки и исследования в проект и презентовать его экспертам. Свои идеи можно представить по разным направлениям: от агропромышленных и биотехнологий, новых материалов, больших данных, беспилотного транспорта до когнитивных исследований, освоения Арктики и космических технологий. Всего 13 направлений, в рамках которых можно представить свой проект.

В прошлые годы на конкурсе «Большие вызовы» школьники исследовали параметры роста растений и выявляли факторы, влияющие на этот показатель, разрабатывали системы отслеживания беспилотных аппаратов в реальном времени, создавали алгоритмы, рекомендующие фильмы, музыку и литературу, занимались экспериментами в области психологии, исследовали работу различных источников энергии, создавали прототипы генераторов и решали многие другие актуальные задачи.

Победители конкурса становятся участниками программы «Большие вызовы», которая проходит в июле в «Сириусе». Одна из важнейших миссий программы – помочь ребятам включиться в задачи, приоритетные для научно-технологического развития страны. Эта цель достигается благодаря активному участию партнеров – крупнейших отечественных инновационных компаний, университетов и научных институтов, которые предлагают задачи для программы. 24 дня школьники в команде работают под руководством ученых, инженеров и разработчиков, а на фестивале проектов презентуют итоги работы. Нередко участники получают возможность доработать задачу уже после завершения программы. И по многим инициативам удается добиться значимых результатов: это может быть научная статья, патент или даже внедрение разработки в ту или иную сферу.

Программа позволяет не только попробовать себя в проектной деятельности и реализовать свой проект. Победители получают до десяти дополнительных баллов при поступлении в вуз, а также могут в дальнейшем претендовать на грант Президента РФ. Победители и призеры вносятся в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. Также ребята смогут участвовать в научных мероприятиях «Сириуса» и пройти стажировку в подразделениях Фонда «Талант и успех».

В прошлом году в отборочных этапах конкурса «Большие вызовы» приняли участие 10 479 школьников. Участниками финального этапа стали 1 966 учеников из 82 регионов России.

Подать заявку на конкурс можно до 15 февраля. Он проходит в два трека: региональный и дистанционный. Региональный проводится очно в регионах-участниках. Если того или иного субъекта нет в списке, то школьник может включиться в дистанционный трек. Он проводится заочно для участников остальных регионов России и стран СНГ, а также для тех, у кого тематика проектов не совпадает с направлениями очного конкурса в регионе. Подробная информация о направлениях, сроках регистрации и об этапах конкурса представлена на сайте конкурса «Большие вызовы».

Источник: пресс-служба «Сириуса»