Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра открыли в «Сириусе» первый Новогодний музыкальный фестиваль

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Это главное культурное событие зимнего сезона на федеральной территории.

22 декабря в «Сириусе» стартовало главное культурное событие зимнего сезона – Новогодний музыкальный фестиваль.

В течение трех недель на сцену концертного зала Парка науки и искусства будут выходить знаменитые музыканты и коллективы России и мира. Фестиваль завершит VI концертный сезон «Сириуса».

«Фестивальный формат – это то, что мы закладываем в основу культурного развития федеральной территории. Он объединяет на одной сцене знаменитых музыкантов, наших наставников и педагогов, а также юных исполнителей. Уже сегодня в “Сириусе” вместе с опытными музыкантами выступают выпускники программ Образовательного центра. Например, на закрытии Новогоднего музыкального фестиваля вместе с Денисом Мацуевым сыграет пианист Иван Бессонов – обладатель Гран-при II Всероссийского конкурса молодых музыкантов “Созвездие”. Это результат той работы с талантливыми исполнителями, которую мы закладываем в развитие культурного направления федеральной территории», – рассказала председатель Совета ФТ Елена Шмелева.

Значимость воспитания нового поколения подчеркнул и художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, учредитель Фонда «Талант и успех» Сергей Ролдугин. По словам знаменитого виолончелиста, передача опыта и сохранение культурных традиций – основные принципы работы «Сириуса» с молодыми талантами.

«Образовательный центр с самого начала продвигал идею того, чтобы на сцене рядом с великими музыкантами стояли те, кто только мечтает достигнуть больших высот. В “Сириус” к ребятам из разных регионов России приезжают великие мастера, которые протягивают руку помощи и вовлекают в свою сферу деятельности. Благодаря этому у школьников появляется надежда, что и они когда-нибудь смогут стать профессионалами и добиться успеха», – объяснил Сергей Ролдугин.

Открылся фестиваль выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. В 2022 году коллектив впервые выступил на федеральной территории в рамках Большого летнего музыкального фестиваля. По словам дирижера, сотрудничество Мариинского театра и «Сириуса» будет продолжаться и дальше: в будущем жителей и гостей федеральной территории ждет много новых проектов.

«“Сириус” точно станет одной из музыкальных столиц страны. Федеральная территория дает возможность людям из разных регионов совмещать здесь отдых и культурно-просветительский досуг. А система работы с талантливыми детьми при помощи знаменитых наставников помогает сохранять наши культурные традиции и приумножать их», – отметил художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра.

На концерте прозвучали произведения великих русских композиторов. Вечер открыли знаменитые фрагменты из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Также музыканты исполнили Вторую Cимфонию Сергея Рахманинова.

Новый музыкальный проект «Сириуса» посвящен творчеству Сергея Рахманинова, чье 150-летие отмечается в следующем году. В рамках фестиваля прозвучат все фортепианные концерты композитора, камерная, симфоническая и хоровая музыка, а также известные романсы.

Новогодний музыкальный фестиваль продлится по 8 января. Помимо тематических концертов, в его программу войдут праздничные и семейные вечера с традиционными новогодними и рождественскими композициями, творческие встречи, выставки.