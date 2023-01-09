Российские строители смогут без сложностей завершить начатые проекты в 2023 году

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Это стало возможным благодаря продлению действия упрощенного порядка выдачи разрешения на строительство. Как объяснил депутат Госдумы Иван Демченко, эта мера позволит получать разрешения на строительство без предоставления градостроительного плана земельного участка и ряда других документов до начала строительства.

Также продлен упрощенный порядок проведения госэкспертизы проектной документации. Если застройщик заменил стройматериалы на не уступающие по качеству аналоги, повторная экспертиза будет проведена в течение 14 рабочих дней бесплатно.

Все эти шаги направлены на обеспечение россиян доступным жильем, а также развитие строительной отрасли Российской Федерации, резюмировал Иван Демченко.