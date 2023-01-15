1 января стартовал Год педагога и наставника

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Соответствующий указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Как прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко, в России стратегически необходимо повышать авторитет профессии учителя, а также восстанавливать институт наставничества.

По словам парламентария, после многолетних попыток либералов разрушить нашу систему образования, Россия возрождает комплексный подход к воспитательной работе.

Ребенка на протяжении всего пути развития должен сопровождать наставник - старший товарищ, который научит личным примером, поддержит советом и защитит от ошибок.

«Сможем решить вопрос наставничества сейчас, сможем быть уверенными в будущем России завтра!» - резюмировал Иван Демченко.