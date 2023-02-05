/Анонс событий/

Депутат Госдумы Иван Демченко: бюджеты муниципалитетов получат дополнительную поддержку из краевой казны…

По инициативе депутата Госдумы Ивана Демченко муниципалитетам 48 избирательного округа будут выделены краевые средства дополнительно.

Законодательным Собранием края принято решение о выделении Абинскому району 15,2 млн рублей. Эти средства позволят провести капитальный ремонт кровли школы №34, детских садов №2 и 27, «Станции юных техников», а также благоустроить территорию и заменить ограждения в школе №20.

Как отметил Иван Иванович, такая помощь необходима районам в исполнении наказов избирателей.

Просмотров: 181 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Добавить комментарий

Последние новости

Как избавиться от гусениц в брокколи

Похудеть и не умереть: диетолог назвала нормальную скорость снижения веса

Успейте подать заявку на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва

Что известно о подозреваемом в попытке теракта против журналистов в Берлине

ГАИ сообщает