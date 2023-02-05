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Депутат Госдумы Иван Демченко: бюджеты муниципалитетов получат дополнительную поддержку из краевой казны…
По инициативе депутата Госдумы Ивана Демченко муниципалитетам 48 избирательного округа будут выделены краевые средства дополнительно.
Законодательным Собранием края принято решение о выделении Абинскому району 15,2 млн рублей. Эти средства позволят провести капитальный ремонт кровли школы №34, детских садов №2 и 27, «Станции юных техников», а также благоустроить территорию и заменить ограждения в школе №20.
Как отметил Иван Иванович, такая помощь необходима районам в исполнении наказов избирателей.
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