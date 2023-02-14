/Анонс событий/

Льготники могут обратиться за получением путевки в санатории в Клиентскую службу (на правах отдела) в г. Новороссийске ОСФР по Краснодарскому краю

Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю   проводит работу  по обеспечению граждан льготных категорий санаторно-курортным лечением, а также бесплатного проезда к месту лечения и обратно. За 2022 год жителям Кубани льготной категории было выдано более 9 тысяч путевок.

 

К льготной категории относятся  граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, которые имеют право на получение государственной социальной помощи (инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и другие).

Граждане льготной категории,  сохранившие право на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, могут обратиться в Клиентскую службу (на правах отдела) в г. Новороссийске ОСФР по Краснодарскому краю.    

Для получения путевки гражданам необходимо представить следующие документы:

  • заявление о предоставлении государственной услуги
  • справку для получения путевки по форме № 070/у
  • документ, удостоверяющий личность.

В случае если льготник самостоятельно приобретает путевку на санаторно-курортное лечение, компенсация расходов за нее не предоставляется.

Просмотров: 91 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Добавить комментарий

Последние новости

Льготники могут обратиться за получением путевки в санатории в Клиентскую службу (на правах отдела) в г. Новороссийске ОСФР по Краснодарскому краю

Букмекерская контора 1хСтавка может уйти из России: причины, как вывести деньги со счета?

Врач рассказал, как долго организм восстанавливается после гриппа

Покинула нас Татьяна Николаевна Сюсюка!

Светлая память!