Чемпионат для молодых металлургов, геологов, энергетиков и нефтяников проводится в России

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Задача: провести комплексную оценку возможностей реализации механизмов импортозамещения и импортоопережения на металлургическом производстве.

Принимать участие в нем могут как школьники, так и студенты до 25 лет. Причем бороться участники будут в своих категориях.

Конкурсанты будут работать над задачами, реальными кейсами, которые раскроют все знания и навыки.

Как отметил депутат Госдумы Иван Демченко, это отличная возможность молодежи доказать всем, что ты отличный специалист.

Для многих это станет стартом профессиональной карьеры. Парламентарий призвал молодежь принять участие, чтобы встать на путь развития уже сейчас.

Молодые специалисты-победители примут участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя» и будут зачислены в перспективный кадровый резерв, а значит, вскоре смогут получить повышение.