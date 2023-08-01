В Краснодарском крае активно реализуется проект «Новая Анапа»

/Анонс событий/

По поручению Президента России активно разрабатывается проект "Пять морей" - федеральные морские курорты, которые планируют привлечь не менее 10 миллионов туристов ежегодно к побережьям Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей к 2035 году.

Особое внимание уделяется развитию курорта "Новая Анапа" в Краснодарском крае, где ожидается привлечение около 5 миллионов туристов ежегодно, что содействует созданию до 25 тысяч новых рабочих мест в регионе. Проект вызвал большой интерес, и уже более 25 инвесторов выразили готовность поддержать его реализацию.

«Мы в Краснодарском крае прекрасно понимаем, как важно успешное сотрудничество с инвесторами. Администрация края и муниципалитет готовы работать в партнерстве с ними, чтобы обеспечить устойчивое развитие туризма в нашем регионе. Это отличная возможность для нашей страны продемонстрировать свои богатства и привлекательность для туристов со всего мира», — прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко.