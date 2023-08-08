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В Анапе откроется новый пятизвездочный отель “FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon 5*” на первой береговой линии

На сайте курорта Miracleon открылось бронирование нового пятизвездочного флагманского отеля FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon 5*. Гостей ожидают премиальный сервис, виллы с собственным бассейном и роскошный пляж.

Новый отель “FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon 5*” luxury-сегмента встретит первых гостей превосходным сервисом в сочетании с домашним уютом в мае 2024 года. Отель расположен на первой береговой линии прямо у подножья песчаных дюн. Здесь каждый момент будет наполнен красотой побережья, свежим морским бризом и роскошью комфорта.

Для любителей уединенного отдыха на территории отеля есть 10 вилл с собственным бассейном на 1200 кв.м. и отдельным винным рестораном. Виллы оснащены самыми современными удобствами и точно удовлетворят потребности каждого из гостей.

Гостям отеля будет предложено все для незабываемого отдыха: открытые бассейны, специальные площадки для йоги и занятий спортом, уютное пространство с костровой для романтических вечеров.

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Категория: Новости / Анонс событий

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