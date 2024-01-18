ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЯМ ПУТЁВОК В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ МФЦ КУБАНИ

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Получить бесплатную путёвку в лагерь, санаторий или бальнеолечебницу может родитель (законный представитель) ребёнка, который является гражданином РФ, местом жительства которого является Краснодарский край.

Путёвки в организации отдыха в оздоровительных лагерях предоставляются для детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно (до достижения ребёнком 16 - летнего возраста) на день выдачи путёвки.

Путёвки для лечения в санаторных организациях предоставляются детям:

- от 4 до 6 лет – для санаторно-курортного лечения в сопровождении

родителей (законных представителей);

- от 4 до 17 лет – для санаторно-курортного лечения в амбулаторных

условиях;

- от 7 до 17 лет – для санаторно-курортного лечения без сопровождения

родителей.

Преимущественным правом на получение бесплатных путёвок обладают следующие категории детей:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети из семей, состоящих на учете в управлениях;

- дети, добившиеся успехов в общественной деятельности, учёбе, а также победители соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров и конкурсов;

- дети из семей, являющихся получателями ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка;

- дети из семей, участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) участников специальной военной операции (с 24.02.2022).

Для получения путёвки через МФЦ Краснодарского края вам понадобятся:

- документ, удостоверяющий личность;

- заявление (образец в МФЦ или на сайте e-mfc.ru);

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;

- документ, подтверждающий место жительства ребёнка на территории Краснодарского края;

- справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у.

Срок предоставления услуги составляет один календарный год со дня поступления документов в орган. Госпошлина не предусмотрена.