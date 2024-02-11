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В поселке Ахтырском начнется строительство очистных сооружений

В 2024 году в поселке Ахтырский Абинского района исполняя поставленную губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым задачу запланировано начало строительства очистных сооружений.

Из-за их изношенности половина жителей поселка не может пользоваться центральной канализацией.

О модернизации коммунальной инфраструктуры в Абинском районе сообщил депутат Госдумы Иван Демченко.

"Во исполнение поручения главы региона в 2023 году завершено проектирование проекта, а в этом году запланировано начало его строительства. Держу вопрос на личном контроле", - написал парламентарий.

Также депутат Иван Демченко сообщил, что в Абинском районе реализуется поручение Губернатора Вениамина Кондратьева о ежегодной замене не менее 5% изношенных и аварийных водопроводных сетей. Так, в 2024 году в Абинском районе заменят более 30 км ветхих труб. Работа в этом направлении продолжается.

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Категория: Новости / Анонс событий

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