Важная информация!

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Исполнительная и законодательная власти России постоянно работают над совершенствованием мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом на встрече с активом в рамках региональной недели рассказал депутат Госдумы РФ Иван Демченко.

 

Одно из таких значимых изменений – введение электронного удостоверения ветерана боевых действий, которое может использоваться как обычная банковская карта.

На такое удостоверение можно получать любые государственные социальные выплаты и расплачиваться им в магазинах, организациях и учреждениях.

Такие учреждения обслуживают несколько российских банков, а их использование упрощает жизнь наших бойцов и членов их семей.

О том, что дает электронное удостоверение ветерана боевых действий и где оно может применяться мы подробно рассказали в карточках.

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Категория: Новости / Анонс событий

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