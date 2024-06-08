Важная информация!

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Исполнительная и законодательная власти России постоянно работают над совершенствованием мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом на встрече с активом в рамках региональной недели рассказал депутат Госдумы РФ Иван Демченко.
Одно из таких значимых изменений – введение электронного удостоверения ветерана боевых действий, которое может использоваться как обычная банковская карта.
На такое удостоверение можно получать любые государственные социальные выплаты и расплачиваться им в магазинах, организациях и учреждениях.
Такие учреждения обслуживают несколько российских банков, а их использование упрощает жизнь наших бойцов и членов их семей.
О том, что дает электронное удостоверение ветерана боевых действий и где оно может применяться мы подробно рассказали в карточках.
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