Новый смартфон и часы в подарок

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Рады сообщить, что в магазинах электроники Краснодара и на маркетплейсах открыт предзаказ на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro, созданные в партнерстве с легендарным парижским фотоателье Harcourt для съемки портретов профессионального качества.

Смартфон HONOR 200 Pro оснащен тройной камерой с основным флагманским сенсором H9000 (50 Мп, 1/1.3”). Искусственный интеллект, обрабатывающий изображение в 9 этапов, дает возможность воссоздать в цифровом формате стиль студии Harcourt со светотеневым рисунком и предложить художественную обработку снимков с учетом окружающего освещения, фона и других параметров сцены.

HONOR 200 и 200 Pro уже доступны для предзаказа в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, Мегафон, Билайн и OZON. Стоимость HONOR 200 в цветах лунный белый, изумрудный зеленый и вельветовый черный составляет 49 990 рублей за конфигурацию памяти 8 + 256 ГБ и 54 990 руб. за версию 12 + 512 ГБ. Цена HONOR 200 Pro в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с памятью 12+ 512 ГБ составляет 69 990 рублей. В период предзаказа для покупателей действует специальное предложение: скидка 5000 рублей и умные часы HONOR Watch 4 в подарок.

Вадим Лопухов