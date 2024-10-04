Более 20 тысяч кубанских семей проактивно получили сертификаты на материнский капитал

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С начала 2024 года более 20 тысяч сертификатов на материнский капитал оформлено в проактивном режиме Отделением Социального фонда России по Краснодарскому краю.

С апреля 2020 года эта мера господдержки предоставляется семьям без их личного обращения. Сразу после регистрации акта о рождении ребёнка отделом ЗАГС сведения автоматически поступают в ОСФР по Краснодарскому краю. На их основании выдается государственный сертификат на материнский капитала в электронном виде, который направляется в Личный кабинет владельца сертификата на портале госуслуг.

Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю информирует, что для родителей малыша до трех лет есть возможность оформить ежемесячную выплату, погасить кредит или первоначальный взнос по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья, а также оплатить дошкольное образование ребенка. Семьям с детьми с инвалидностью можно оплатить товары и услуги для адаптации и интеграции малыша в обществе.

После достижения малышом трехлетнего возраста материнский капитал можно направить на образование и творческое развитие ребенка, использовать в долевом строительстве или включить в накопительную пенсию одного из родителей.

В случае рождения (усыновления) женщиной одного ребенка с 1 января 2020 года выдается сертификат на материнский капитал в размере 630380 рублей 78 копеек. Если материнский капитал был оформлен на первого ребёнка, рожденного после 01.01.2020г., то в случае рождения второго ребенка новый сертификат не выдается. В этом случае размер материнского капитала увеличится на 202643 рубля 96 копеек и составит 833024 рубля 74 копейки. Срок действия сертификата по времени неограничен.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения фонда по Краснодарскому краю, позвонив в единый контакт-центр (ЕКЦ): 8(800)100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу с 8:00 до 16:00 часов.

Также можно обратиться лично в клиентскую службу Отделения СФР по Краснодарскому краю.

Источник: Клиентская служба (на правах отдела) в г. Новороссийске Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю