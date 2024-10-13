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ОБНАРУЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В ВЫПИСКЕ ЕГРН

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) содержит сведения как об объектах недвижимости, так и о владельцах имущества.
Бывают случаи, когда собственники, получая выписку из ЕГРН, замечают несоответствие данных, находящихся в ней.
Техническая ошибка представляет собой описку, опечатку, допущенную в процессе осуществления государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав.
Несовпадение данных может привести к различным негативным последствиям для обладателя объектов недвижимости – от неверно начисленных налогов до невозможности осуществления сделок и судебных споров.
При обнаружении ошибки собственник может обратиться с заявлением о внесении корректных данных в любой офис МФЦ Кубани.
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