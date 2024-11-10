С 1 января наступающего года произойдет запланированное повышение страховой пенсии на 7,3%

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Индексация заложена проектом бюджета Социального фонда на уровне ожидаемой инфляции цен, если она окажется выше, повышение пенсии также скорректируют в сторону увеличения.

В настоящий момент проект бюджета Социального фонда на 2025 год находится на рассмотрении Государственной Думы, коллеги из комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов внесли в него 17 поправок.