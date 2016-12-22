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Отключения света в Новороссийске и станице Раевской на 23 декабря
МБУ "Безопасный город" информирует, что 23 декабря в городе Новороссийске по некоторым адресам будеут проходить плановые отключение света.
С 08:00 до 12:00 по адресам: Мысхакское Шоссе, Горопищенко. Причина: техническое обслуживание трансформатора.
с 09:00 до 15:00 по адресам: станица Раевская улица Южная, Партизанская, Суворова. Причина: техническое обслуживание, обновление трансформатора.
с 13:00 до 15:30 по адресам: Золотая Рыбка, Русская, Заставная, Славянская пер. Жасминовый, Гвоздичная. Причина: технческое обслуживание трансформатора.
Источник: Пресс-служба МБУ "Безопасный город"
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