Отключения света в Новороссийске и станице Раевской на 23 декабря

/Анонс событий/

МБУ "Безопасный город" информирует, что 23 декабря в городе Новороссийске по некоторым адресам будеут проходить плановые отключение света.

С 08:00 до 12:00 по адресам: Мысхакское Шоссе, Горопищенко. Причина: техническое обслуживание трансформатора.

с 09:00 до 15:00 по адресам: станица Раевская улица Южная, Партизанская, Суворова. Причина: техническое обслуживание, обновление трансформатора.

с 13:00 до 15:30 по адресам: Золотая Рыбка, Русская, Заставная, Славянская пер. Жасминовый, Гвоздичная. Причина: технческое обслуживание трансформатора.

Источник: Пресс-служба МБУ "Безопасный город"