Расписание январских мероприятий для детей в Новороссийске!

/Анонс событий/

Каждое воскресенье в январе, с 12.00 до 14.00 торгово-развлекательный центр "Красная площадь" устраивает праздники для детей. Приглашаются все желающие!

8 января. «Снежная Королева» В один из морозных зимних вечеров Снежная Королева похитила маленького Кая и превратила его доброе сердце в осколок льдинки. Через множество испытаний придётся пройти верной Герде, чтобы добраться до чертогов Снежной Королевы и спасти друга. На помощь девочке придёт лесной ворон, который поможет собрать команду смелых и отважных ребят! Ждем малышей на ярком празднике в Мегацентре «Красная Площадь».

15 января. «Новогодняя феерия» Мудрый Звездочет хранит волшебный Сундук, в который собирает письма детей для Деда Мороза. Каждый год Звездочет отправляет Сундук Дедушке, чтобы тот получил письма ребят и порадовал их желанными подарками. Но сегодня вредная Гертруда Зеленая и ее помощник Кот Мурмяш задумали очередную пакость – украсть у Звездочета Сундук! Приглашаем мальчиков и девочек отправиться навстречу приключениям в компании Звездочета, Феи Розалины и Белочки, чтобы сохранить письма Дедушке Морозу к следующему Новому Году!

22 января. «Однажды у Барановых» Семья Барановых живет далеко от города на свежем воздухе. Однажды они отправляются в путешествие, чтобы найти новых друзей. Пастух и его внучка решают составить компанию Барановым и приглашают ребят вместе устроить веселый праздник!

29 января. «Путешествие в Ледниковый период» Сегодня мальчиков и девочек ждет удивительное приключение в компании героев любимого всеми мультфильма «Ледниковый период»: неугомонного ленивца Сида и осторожного мамонта Мэнни. Преодолевая самые разные препятствия, отважная команда совершит веселое путешествие, в котором найдет яйцо динозавра, узнает о глобальном потеплении и устроит веселый праздник! Приходите веселиться в Мегацентр «Красная Площадь»!

Источник: Пресс-служба ТРЦ "Красная площадь"