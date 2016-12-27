1 января в Новороссийске пройдет «Забег трезвости»

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Отметить наступление Нового 2017 года в Новороссийске можно нетрадиционным и запоминающимся способом – стать участником "Забега трезвости". Сбор желающих поучаствовать в массовом забеге состоится 1 января в 10.00.

Перекрывать движение автотранспорта для предстоящего забега не придется, поскольку он пройдет от памятника Отцам-основателям до городского пляжа. На утреннюю пробежку уже планируют выйти около ста человек.

- Наша пробежка — это акция за трезвый образ жизни современной русской молодежи! Мы бежим, во-первых, для себя самих, тренируем свое тело, свою силу воли, радуемся жизни. А во-вторых, агитируем собственным положительным примером за трезвый позитивный и здоровый способ проведения праздников и выходных. Докажем, что русские люди — не пьяницы, а сильные волей и духом люди, которые могут провести праздник весело и трезво, и на утро после праздника легко совершить пробежку и заняться физической культурой!" — именно с таким призывом к новороссийцам выступил один из организаторов забега Горпенко Александр, руководитель клуба «Сварожичи».

Напомним, что приобщиться к спорту и сказать твердое "Да" здоровому образу жизни жители города смогут в первый день Нового года у памятника "Отцам-основателям", в 10.00.

Источник: admnvrsk.ru