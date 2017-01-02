Выставка «Шедевры мастеров Парижской школы»

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Впервые в Краснодаре состоится уникальная выставка графики.

Впервые в Краснодаре состоится уникальная выставка графики «Шедевры мастеров Парижской школы». Марк Шагал, Анри Матисс, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Михаил Шемякин, Жорж Брак, Кес Ван Донген, Макс Эрнст – эти художники и многие другие, чьи работы будут представлены на выставке–люди разных национальностей и мировоззрений, исповедующие в искусстве различные стили. Но всех их связал Париж – мекка художников ХХ века. Так и появилось понятие «Мастера Парижской школы».

Организаторами выставки выступили петербургская галерея современного искусства PS Gallery, известный коллекционер Марк Башмакови рекламное агентство «ОстровРА»

Работы будут представлены в Художественном музее имени Ф.А. Коваленко, по адресу ул. Красная, 13. Зал расположен в исторической зоне Краснодара, в самом центре административной, культурной и деловой части города.

Выставка будет разбита на несколько тем. «Россия-Франция»представит как русских художников, работавших в Париже, так и французских мастеров, иллюстрировавших русскую литературу. «Мой Париж» покажет, каким художники видят великий город. «Линия.Форма.Цвет.» – раздел абстракционизма, в котором будут представлены работы Кандинского и Ланского, Арпа, Тапьеса и Марини. Будут и такие темы, как «Душа цирка», «Великие Книги Человечества» и «Мир Природы». Произведения искусства переданы для выставки российскими и зарубежными коллекционерами и галереями. Некоторые экспонировались ранее в Государственном Эрмитаже в Петербурге, а некоторые будут представлены отечественному зрителю впервые.

Источник: 2do2go.ru