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/Анонс событий/

12 января в Новороссийске ожидается отключение света!

Плановые работы будут проводится по нескольким адресам в городе Новороссийске. 

Пресс-служба МБУ «Безопасный город» информирует о плановых отключениях электроэнергии в городе. 

С 8.00 до 17.00 отключат светофор и видеоэкран на Кутузовском кольце в городе Новороссийске. 

С 8:00 до 17:00 отключат так же улицу Партизана Никитина по причине ремонта подстанции. 

С 9.00 до 16.00 отключения ожидаются в поселке Южная Озереевка по улице Свободы 2-18, 1-19.

 

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Категория: Новости / Анонс событий

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