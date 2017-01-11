12 января в Новороссийске ожидается отключение света!

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Плановые работы будут проводится по нескольким адресам в городе Новороссийске.

Пресс-служба МБУ «Безопасный город» информирует о плановых отключениях электроэнергии в городе.

С 8.00 до 17.00 отключат светофор и видеоэкран на Кутузовском кольце в городе Новороссийске.

С 8:00 до 17:00 отключат так же улицу Партизана Никитина по причине ремонта подстанции.

С 9.00 до 16.00 отключения ожидаются в поселке Южная Озереевка по улице Свободы 2-18, 1-19.