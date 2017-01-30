Афиша бесплатных праздников для детей. Мегацентр «Красная Площадь» Новороссийск

/Анонс событий/

Приглашаем ребят на детские праздники в Мегацентр «Красная Площадь»!

5 февраля. «Сказка Тридесятого царства»

Иван-Царевич отправился на поиски Елены Прекрасной, которую похитил Змей Горыныч. Через леса и поля лежит путь отважного царевича. Найдет ли герой логово злодея, спасет ли Елену?! Хитер Горыныч и помощники его коварны, но если ребята помогут Ивану, добро наверняка победит! Приходите на помощь Ивану-Царевичу, сказка ждет вас!

12 февраля. «Добрые сердца»

Ангелы Тини и Джекси прилетели поздравить всех гостей Мегацентра «Красная Площадь» с Днём Любви. Но злодеи не дремлют: внезапно нападают на ангелочков и крадут Джекси. На помощь спешит Весельчак Джо! Приглашаем ребят принять участие в захватывающем приключении и помочь освободить прекрасную Джекси из плена.

19 февраля. «Бал принцесс»

В сказочном королевстве совсем скоро начнется бал! Прибудут самые красивые принцессы и отважные принцы – Золушка и Эрик, Флинн и Рапунцель. Но сначала героям сказок нужно выполнить важные задания: навести порядок, найти волшебные фонарики, разучить танцы. Приглашаем маленьких гостей Мегацентра «Красная Площадь» вместе со сказочными героями подготовиться к балу и отлично повеселиться на празднике!

26 февраля. «Масленица»

Приглашаем мальчиков и девочек отпраздновать Масленицу в исконно русском стиле. Ребят ждут хороводы, игры, шутки, блины и встреча красавицы Весны. Приходите радоваться приходу тепла в Мегацентр «Красная Площадь»!

Ждем мальчиков и девочек на ярких праздниках в Мегацентре «Красная Площадь»!