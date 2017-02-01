Президент России посетит Венгрию 2 февраля

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Президент России Владимир Путин 2 февраля с рабочим визитом посетит Венгрию и встретится с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

На переговорах в Будапеште планируется обсудить ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Орбана в Москву 17 февраля 2016 года. Ожидается, что особое внимание будет уделено вопросам продвижения крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере и укреплению культурно-гуманитарных связей.

Путин и Орбан также обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной проблематики, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: kuban24.tv