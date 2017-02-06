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/Анонс событий/

Сезон подарков в Мегацентре "Красная Площадь"

Сезон подарков в Мегацентре «Красная Площадь» объявляется открытым!

В преддверии праздников приглашаем всех за подарками в Мегацентр «Красная Площадь». 
В Мегацентре «Красная Площадь» вы можете подобрать подарки к особым случаям:

– самые романтичные для всех влюбленных; ?
– практичные и оригинальные для настоящих мужчин;
– стильные и изящные? для милых дам.

Специально для гостей комплекса мы подготовили праздничную программу!

14 февраля в 17:00, 23 февраля и 8 марта в 15:00 вас ждут: развлекательное шоу с участием артистов и музыкальных коллективов и множество приятных сюрпризов!

Спешите удивлять и радовать своих близких вместе с Мегацентром «Красная Площадь»!

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Категория: Новости / Анонс событий

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