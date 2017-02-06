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Сезон подарков в Мегацентре «Красная Площадь» объявляется открытым!



В преддверии праздников приглашаем всех за подарками в Мегацентр «Красная Площадь».

В Мегацентре «Красная Площадь» вы можете подобрать подарки к особым случаям:



– самые романтичные для всех влюбленных;

– практичные и оригинальные для настоящих мужчин;

– стильные и изящные для милых дам.



Специально для гостей комплекса мы подготовили праздничную программу!



14 февраля в 17:00, 23 февраля и 8 марта в 15:00 вас ждут: развлекательное шоу с участием артистов и музыкальных коллективов и множество приятных сюрпризов!



Спешите удивлять и радовать своих близких вместе с Мегацентром «Красная Площадь»!