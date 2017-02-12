Тариф Платон повысят в 2 раза

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Тарифы системы «Платон» с 15 апреля текущего года поднимутся в два раза. На сегодняшний день они составляют 1,53 рубля за километр проезда грузовых автомобилей по федеральным трассам, позже их поднимут до первоначально запланированных 3,06 рублей. Такое решение было принято Правительством РФ.

«Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия льготного режима в системе «Платон» до 15 апреля этого года», — заявил министр транспорта Максим Соколов. Он подчеркнул, что 15 апреля окончится срок действия льготного режима. Тариф станет 3 рубля 6 копеек.

Ведомство также заверило, что на конечной цене товаров в отечественной рознице это не отразится.

«Транспортная составляющая для большинства перевозимых товаров не превышает 4-7%. А «Платон» даже при тарифе 3,06 рубля за 1 километр - это максимум десятая часть от всей этой транспортной составляющей. Получаются доли процента, или несколько копеек в цене товаров», — приводятся слова министра.