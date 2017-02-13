Сезон подарков в Мегацентре «Красная Площадь»
Приглашаем всех за подарками в Мегацентр «Красная Площадь». В комплексе вы найдете все, чем порадовать своих родных и любимых! Вас ждут специальные предложения от магазинов арендаторов. А также эксклюзивные коллекции и новинки сезона «Весна-Лето – 2017»
В Мегацентре «Красная Площадь» вы можете подобрать подарки к особым случаям:
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самые романтичные для всех влюбленных;
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практичные и оригинальные для настоящих мужчин;
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стильные и изящные для милых дам.
Специально для гостей комплекса мы подготовили праздничную программу!
14 февраля в 17:00, 23 февраля и 8 марта в 15:00 вас ждут: развлекательное шоу с участием артистов и музыкальных коллективов и множество приятных сюрпризов!
Спешите удивлять и радовать своих близких вместе с Мегацентром «Красная Площадь»!
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