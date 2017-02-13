Сезон подарков в Мегацентре «Красная Площадь»

/Анонс событий/

Приглашаем всех за подарками в Мегацентр «Красная Площадь». В комплексе вы найдете все, чем порадовать своих родных и любимых! Вас ждут специальные предложения от магазинов арендаторов. А также эксклюзивные коллекции и новинки сезона «Весна-Лето – 2017»

В Мегацентре «Красная Площадь» вы можете подобрать подарки к особым случаям:

самые романтичные для всех влюбленных;

практичные и оригинальные для настоящих мужчин;

стильные и изящные для милых дам.







Специально для гостей комплекса мы подготовили праздничную программу!

14 февраля в 17:00, 23 февраля и 8 марта в 15:00 вас ждут: развлекательное шоу с участием артистов и музыкальных коллективов и множество приятных сюрпризов!







Спешите удивлять и радовать своих близких вместе с Мегацентром «Красная Площадь»!