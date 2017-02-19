Плановые отключения на 20 февраля ( понедельник) в Новороссийске

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Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ

20 февраля 2017 года.

Отключаемая электроустановка Население (тыс.жителей) Дата/Время отключения Адреса абонентов ТП 513 РУ-0,4 тр-р тех.обсл 0,44 20.02.2017 08-00-12-00 Ул.Ключевая,Краснодарская,Нарзанная,Свиридова ТП 385 РУ-0,4 тр-р тех.обсл 0,18 20.02.2017 08-00-17-00 П.Гайдук Ул.Чехова,Свердлова ВЛ-35кВ Атакай-Баканская, с отпайкой на х.Горный Ремонт ВЛ-35кВ (работает ЮЗЭС) 0,3 20.02.2017 05-00 – 17-00 х.Горный

Источник: Ст. диспетчер «Новороссийскэлектросеть»