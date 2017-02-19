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/Анонс событий/

Плановые отключения на 20 февраля ( понедельник) в Новороссийске

Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ

20 февраля 2017 года.

 

Отключаемая электроустановка

Население (тыс.жителей)

Дата/Время

отключения

Адреса абонентов

ТП 513

РУ-0,4

тр-р

тех.обсл

0,44

20.02.2017

08-00-12-00

Ул.Ключевая,Краснодарская,Нарзанная,Свиридова

ТП 385

РУ-0,4

тр-р

тех.обсл

0,18

20.02.2017

08-00-17-00

П.Гайдук

Ул.Чехова,Свердлова

ВЛ-35кВ Атакай-Баканская, с отпайкой на х.Горный

Ремонт ВЛ-35кВ

(работает ЮЗЭС)

0,3

20.02.2017

05-00 – 17-00

х.Горный

 

Источник: Ст. диспетчер «Новороссийскэлектросеть»

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Категория: Новости / Анонс событий

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