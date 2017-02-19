/Анонс событий/
Плановые отключения на 20 февраля ( понедельник) в Новороссийске
Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ
20 февраля 2017 года.
|
Отключаемая электроустановка
|
Население (тыс.жителей)
|
Дата/Время
отключения
|
Адреса абонентов
|
ТП 513
РУ-0,4
тр-р
тех.обсл
|
0,44
|
20.02.2017
08-00-12-00
|
Ул.Ключевая,Краснодарская,Нарзанная,Свиридова
|
ТП 385
РУ-0,4
тр-р
тех.обсл
|
0,18
|
20.02.2017
08-00-17-00
|
П.Гайдук
Ул.Чехова,Свердлова
|
ВЛ-35кВ Атакай-Баканская, с отпайкой на х.Горный
Ремонт ВЛ-35кВ
(работает ЮЗЭС)
|
0,3
|
20.02.2017
05-00 – 17-00
|
х.Горный
Источник: Ст. диспетчер «Новороссийскэлектросеть»
Категория: Новости / Анонс событий