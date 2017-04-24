Чемпионат мира по мотокроссу состоится в Краснодарском крае

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В Туапсинском районе на территории ВДЦ «Орленок» 10 и 11 июня состоятся Чемпионат мира и Чемпионат Европы по мотокроссу.

Участниками соревнований станут около 400 сильнейших мотогонщиков.

MXGP/MX2 является основным Чемпионатом мира по мотокроссу, который ежегодно проводится по этапной системе в 19 странах мира. Соревнования в России станут десятыми в расписании гонщиков. На Кубань они приедут из Франции, а затем отправятся на Гран-При Италии.

– Чемпионаты подобного уровня собирают самых сильных пилотов из Японии, США, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Африки, Китая и стран Европы. Последние три года весьма успешно выступают и наши российские гонщики: Евгений Бобрышев, Александр Тонков, Всеволод Брыляков. В 2015 году Евгений Бобрышев завоевал 3 место на чемпионате MXGP. Уверен, на нашем родном этапе российские райдеры покажут невероятные скорости и мастерство, – отметил президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус.

Чемпионат мира по мотокроссу пройдет в России в третий раз. Ранее мотоциклетные соревнования подобного уровня проводились в Московской и Ивановской областях.

Трасса спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орленок», на которой пройдет Чемпионат в этом году, отвечает последним мировым стандартам и техническим требованиям. За последние десять лет она пять раз принимала первенство Европы по мотокроссу и чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров (2016), которые прошли, согласно оценкам представителей Международной мотоциклетной федерации (FIM), и Европейского мотоциклетного союза FIM-Europe, на высоком уровне.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края