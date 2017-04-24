В Ростове-на-Дону пройдут пятнадцатые гонки на тракторах среди сельских механизаторов

/Анонс событий/

Восемь этапов напряженной борьбы: заезды на время, преодоления водных преград, кольцевые гонки со сменой дорожек и финальные скоростные маневры. На трассу выйдут не просто механизаторы – настоящие сельские гонщики. Поле было вчера и будет завтра. Сегодня их стихия – рискованные виражи, глубокие канавы, опасные спуски и подъемы. Между участниками соревнований развернутся нешуточные бои, подстегиваемые спортивным азартом и адреналином.

4 июня в Ростове-на-Дону пройдут юбилейные пятнадцатые гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу». В единственном в России тракторном ралли сразятся 30 механизаторов сельхозпредприятий страны. Впереди 15 километров тяжелых испытаний, 6 отборочных и 2 финальных этапа. Борьба обещает быть нелегкой - гоночная трасса станет значительно экстремальней. Ее оснастят трамплинами, еще более крутыми спусками и подъемами. К соревнованиям допустят тракторы с объемом двигателя до 5 литров.

Правила многоборья не предусматривают никаких технических ограничений. Поэтому не знает границ и изобретательская фантазия участников. С каждым годом сельские конструкторы находят десятки новых технических решений, направленных на увеличение скорости, маневренности и устойчивости машин на кроссовой трассе. Многие форсируют двигатели гоночных тракторов - устанавливают турбокомпрессоры и системы охлаждения подаваемого воздуха, «накручивают» топливные насосы высокого давления, подбирают особые распылители. Часто добавляют в топливный бак в определенной пропорции авиационный керосин Значительной модернизации подвергаются коробки передач и другие элементы конструкции тракторов.

Основное требование предъявляется к технике безопасности. Гоночный трактор должен быть оборудован специальным каркасом и ремнем, стандартными шинами, отличными тормозами. Накануне соревнований тракторы проверит на соответствие техническим стандартам инспекция Гостехнадзора.

Значительная часть гонщиков – участники Бизон-Трек-Шоу со стажем. Многие хозяйства выставляют своих механизаторов на каждые соревнования. Однако шансы есть и у новичков. Воля к победе и бесстрашие будут вознаграждены особенно ценными подарками. Финалисты увезут в свои хозяйства современные тракторы и сельхозтехнику. Главные призы для аграриев предоставит Правительство Ростовской области.

Цель соревнований – популяризация профессии механизатора, возвращение уважения к сельскому труду, привлечение молодежи в АПК.