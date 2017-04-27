Игорь Дяченко пригласил новороссийцев присоединяться к экологическому субботнику

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Он пройдёт в Новороссийске 29 апреля 2017 года в рамках Краевого двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий и Всероссийской экологической акции «Зелёная Россия».

- Экологический субботник станет отличным завершающим городским событием перед подведением итогов Всекубанского двумесячника, - объяснил глава Новороссийска Игорь Дяченко. – Приглашаю всех новороссийцев присоединиться к акции 29 апреля и помочь убрать территории, где из-за человеческого вмешательства появляются проблемы с экологией и благоустройством.

Это масштабное мероприятие планируется провести сразу в одиннадцати точках города. Работы начнутся в 8 часов 30 минут в скверах, рощах, лесополосах, руслах рек, а также на прибрежной территории.

По информации начальника отдела экологической безопасности администрации Новороссийска Ирины Панченко определены следующие места проведения Экологического субботника: сквер ул. Новороссийской республики, сквер ул. Победы, Суджукская лагуна (лиман), прибрежная территория в районе геопорта (БТОФ), Цемесская роща, прибрежная территория урочища Широкая балка, прибрежная территория озера Абрау, русло реки Маскага и район плотины №3 в станице Раевской, лесополоса на ул. Новороссийское шоссе в посёлке Гайдук, лесополоса на ул. Пушкинская в посёлке Верхнебаканский.

По словам И.Панченко, в наведении порядка примут участие простые жители, экологи, студенты, активисты ТОСов, сотрудники предприятий и учреждений города.

Источник: Пресс-служба администарции Новороссийска