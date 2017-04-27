Новый фестивальный сезон в «Атамани» откроется 1 мая

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В 12.00 стартует первый краевой фестиваль «Атамань встричае! Всих гостей збирае!», посвященный началу сезона 2017 года. Для гостей подготовлена программа с участием профессиональных и самодеятельных коллективов Кубани, а также выступления юных музыкантов – участников XXVI краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок».

– На подворьях выставочного комплекса «Атамань» можно будет увидеть реконструкции традиционных народных обрядов и ритуалов, театрализованные представления фрагментов казачьего быта с использованием кубанской балачки, частушек, песен, пословиц и поговорок, а также посетить экскурсии, принять участие в играх и развлечениях, – сообщили в министерстве культуры Краснодарского края.

В рамках выставки-ярмарки народных художественных промыслов и ремесел «Кубань мастеровая» будет работать «Город мастеров». Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по различным видам декоративно-прикладного искусства.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края